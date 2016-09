Eine amerikanische Grundschullehrerin aus Denver, Colorado, wollte von ihren Schülern aus der dritten Klasse erfahren, was sie ihr gerne mitteilen möchten. Dinge, die bislang nie zur Sprache gekommen waren und die den Kindern wichtig waren. Sie verteilte Zettel mit dem Satzanfang "Ich wünschte, mein Lehrer wüsste, dass ...", den die Kinder vervollständigen sollten. Was sie zurückbekam, war eine erstaunliche Bandbreite an Antworten. Von harmlosen "... ich aufs College gehen möchte" bis hin zu erschütternden Offenbarungen, die Lehrerin Kyle Schwartz wohl so erstaunt haben, dass sie sie bei Twitter veröffentlichte: Unter #iwishmyteacherknew startete sie im Frühling 2015 ein "Bildungsgespräch" (#edchat).

Had my students write "I wish my teacher knew___" It's a reality check. #edchat #fellowschat pic.twitter.com/8vFUZqQnu0

Der weltweite virale Erfolge bewies, dass sie ein gutes Gespür für den Redebedarf ihrer Schützlinge bewiesen hatte. Kyle Schwartz hat die Antworten ihrer Zöglinge nun zusammengetragen und als Buch veröffentlicht.

#iwishmyteacherknew I don't have a friend to play with me. Honest answers from kids #edchat pic.twitter.com/5H0EPgRzPQ — Kyle Schwartz (@kylemschwartz) 6. April 2015