Wenn dieser Junge aus Australien das Wort "Schlange" hört, läuft er nicht auf der Stelle weg, sondern hin. Seine Eltern, Tony und Brooke Harrison, betreiben ein Schlangenfangunternehmen. Jensen Harrison ist nicht einmal zwei Jahre alt. Reptilien, so wie diese Natter, gehören für ihn seit seiner Geburt zum Alltag. Jensens Vater sieht in dem Jungen einen würdigen Erben für sein Geschäft. Ob Jensen wirklich sein Leben lang Schlangen fangen will, soll er aber selbst entscheiden, wenn er erwachsen ist, sagt er. So lange passen die Eltern auf, dass ihr Sohn es nur mit ungefährlichen Tieren zu tun hat. Im Internet hat Jensen bereits viele Fans. Zehntausende schauen sich seine Videos an. Inzwischen wurde er der kleine Schlangenjunge getauft.