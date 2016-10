Am 03. Oktober ist es wieder soweit. Die Sendung mit der Maus lädt bundesweit Kinder zum so genannten Türöffner-Tag ein. Insgesamt 646 Türen stehen zur Verfügung, um die spannenden Sachgeschichten dahinter zu erleben. Biochemie-Labore, Klavierbauer, Lichtspieltheater oder Käsereien erläutern den Kindern die Zusammenhänge zwischen den Elementen, der Akustik und warum die Löcher in den Käse kommen. In Anbetracht der aktuellen Entwicklungen auf diesen Planeten plädiere ich für einen Türöffner-Tag für Erwachsene. Ein bisschen Bildung kann ja nicht schaden!

Was wäre das schön! Ein Bildungstag für Erwachsene. Und ich wäre mir sicher, dass viele Probleme und Diskussionen sich in Luft auflösen würden. Wie so ein Tag aussehen würde? Der Reiseleiter begrüßt die Damen und Herren im Reisebus auf dem Weg zur ersten Station – einer Kaffeerösterei. Das kleine Startup kredenzt verschiedene Kaffeespezialitäten aus nachhaltigem Anbau und zeigt auf, wie unsere Mitmenschen in den Anbaugebieten vom vertrauensvollen Umgang mit eben solchen Unternehmen profitieren, die ihre Ware abseits der Rohstoffbörsen beziehen. Ein Kaffee zum Start in diesen ereignisreichen Tag kann ja nicht schaden. Die Gruppe ist ganz gespannt auf die nächsten Stationen! Also wieder rein in den Bus und ab aufs Land. Bestimmt geht es jetzt zu einem Forstwirtschaftsbetrieb oder so.

Von der Schweinemast zum Sweatshop

Weit gefehlt! Der Buslenker der Bildungsreise steuert seit Gefährt durch das Tor des maschendrahtumzäunten Schweinemastbetrieb von Bauer Schulze-Möllerfeld (den Namen habe ich mir ausgedacht). Bei der Führung durch den Betrieb wird den Besuchern aufgezeigt, wie effizient diese kleinen Boxen ohne Tageslicht sind und wie schnell die Viecher gemästet werden können, auch im Hinblick auf die Medikation der Tiere. Klar haben die Tiere hier und da eine kleine Wunde oder einen abgeknabberten Schwanz. Aber nur so können die Käufer im Supermarkt ihre abgepackte Ware so günstig beziehen. "Haben Sie den Radiospot heute morgen im Bus gehört? Die Supermarktkette beliefere ich seit Jahren und nur so können sie Preise garantieren, die unter dem Preis von Hundefutter liegen. Genial, oder?" Am Bus gibt es zur Mittagspause Mettbrötchen - direkt vom Erzeuger. Mahlzeit!

Weiter geht es zum Zentrallager eines großen Textilwaren-Discounters, der seine hochwertigen Waren überwiegend aus Bangladesch bezieht. Er erläutert auf fachkundige Weise die Probleme, wenn die Näherei eines Zulieferers vor Ort mal wieder abgebrannt ist und was es für seinen Profit bedeutet, wenn die Produktion vor Ort durch 250 verstorbene Angestellte still steht.



Und als Abschluss die AFD!

Am späten Nachmittag geht es dann über das Tierlabor für Kosmetikprodukte noch ins AfD-Wahlkampfbüro. Der Vollpfosten erläutert an aktuellen Beispielen hirnloser Aussagen der Parteiführung, wie sie die so genannten Protestwähler ohne Parteiprogramm manipulieren. Ein schöner Tag mit vielen tollen Bildern und noch tolleren Menschen auf dem Smartphone. Und lecker Essen gab es auch!

Ach, was würde ich mich über einen Türöffner-Tag für Erwachsene freuen. Die Welt wäre ein Stück besser, viele Menschen ein klein wenig schlauer und das ein oder andere Unternehmen ein wenig mehr pleite. Danke für diese Inspiration, liebe Maus und lieber Elefant. Und am Montag komme ich Dich besuchen. Versprochen!