Danielle Bregoli ist der schlimmste Teenager der Welt und wird ein Superstar

Ein Satz verschaffte Danielle Bregoli die Aufmerksamkeit des Internets. Ihre verzweifelte Mutter hatte sie in die Dr. Phil Show gezerrt. Dort ließ Danielle den Satz "cash me outside" vom Stapel. Wörtlich heiß das "bezahl mich draußen" – tatsächlich meint es, lass uns vor die Tür gehen und die Sache da austragen. Denkwürdig mit ihrem trashigen Akzent vorgetragen - so wurde zum Internet-Star. Wie so viele – die danach wieder vergessen wurden.

White Trash Beauty

Das passierte Danielle aber nicht. Bei Dr. Phil legte sie nur den Grundstock für ihre Karriere, als sie dem Publikum und ihrer Mutter kurzerhand Schläge androhte. Seitdem gilt Danielle als der schlimmste Braten unter den Teenager – ein "real badass girl". Voller Stolz führte sie im TV ihre künstlichen Fingernägel vor, erzählte von den Streits mit ihrer Mutter: "Mal bricht sie meine Tür auf, mal ich ihre", von ihren Versuchen wegzulaufen: "Vier Mal, aber die Polizisten habe mich jedes Mal zurückgebracht". Als das Publikum bei Pr. Phil über sie lachen musste, konterte Danielle. Die Zuschauerinnen seien "nur ein Haufen Huren!" Wenn sie was von ihr wollten, könnten sie es bekommen: "Cash Me outside - Howbow Dah".

Posen unnötig

Muttersöhnchen wie Justin Bieber oder Kinderstars wie Miley Cyrus unternehmen alles, um sich ein schlimmes Image zuzulegen. Der nette Justin schlug sich auf einmal mit seinen Fans und Miley zog blank und zeigte sich jahrelang mit Dildos – mit möglichst großen, beeindruckenden Exemplaren. Beides wirkte nur armselig. Justin nahm den harten Straßenkämpfer nicht ab und Miley nicht die Verwandlung von Disneys Vorzeige-Mädchen Hannah Montana zur dauerscharfen Nymphomanin.

☠️💀🌴 📸@ownthelight Ein Beitrag geteilt von Slimthugga (@bhadbhabie) am 19. Feb 2017 um 14:24 Uhr

Die Freunden von der Polizei

Danielle Bregoli muss nicht posen, um als unangepasst rüberzukommen. Sie ist eine lebendige Heimsuchung nicht nur für ihre Mutter, sondern auch für die ganze Nachbarschaft. Kaum wurde sie berühmt, gruben Fans die Einsatzprotokolle der Polizei aus. Man kann sagen, die Beamten kennen Danielles Wohnung intensiv und seit Jahren. Diebstahl, häuslicher Ärger, Gewalt, obszönes Auftreten, Bedrohungen – jeden Monat schauen die Beamten ein paar Mal vorbei. Danielle ist klein und zierlich – aber in ihr steckt ein wahrer White-Trash-Tornado.

Fullscreen

Aktion im Jet

Der nächste Clou ereignete auf einer Flugreise. Angeblich wurde Danielles Mutter von einer Mitreisenden unsanft beiseite geschuppst. Sofort ging Danielle wie eine Furie auf die Frau los, klammerte sich an ihrem Rücken und riss ihr die Haare aus. Motto: Bei allen Differenzen innerhalb der Familie, eine Fremde packt meine Mutter nicht an. Überflüssig zu sagen, dass das Video von dem Cat-Fight weltweit begeistert geteilt wurde. Seit dem ist Danielles Aufstieg nicht mehr zu stoppen. Zumal sie ihren Ruhm erstaunlich clever mehrt. Öffentlichen Auftritte kann das junge Fräulein nur noch mit Leibwächtern absolvieren. Das Trashgirl besteht aber darauf, von den Jungs beschützt zu werden, die schon im Wahlkampf Donald Trump renitente Protestler vom Leibe hielten.

🏫🕋🏦🏣🎀🖤 Ein Beitrag geteilt von Slimthugga (@bhadbhabie) am 25. Feb 2017 um 19:26 Uhr

Gaststar von Kodak Black

Außerdem trat sie in einem Rap-Video auf. Kodak Blacks "Everything 1K" mit dem Gaststar Danielle Bregoli ging steil: 21 Millionen Youtube-Aufrufe in einem Monat. Die erotischen Gangsta-Posen von Danielle schockierten weit weniger als ein Knutschfleck, den sie kurz darauf offenbarte. Seitdem reißen die Spekulationen nicht ab, wer wohl der Erwählte des bösen Mädchens sein könnte. Danielle als Femme Fatale im Mädchenalter. Aufgrund ihrer Jugend stünde ihr Lover mit einem Bein im Gefängnis, denn das Danielle sich nur mit Küsschen zufrieden gibt, ist kaum anzunehmen.

Kardashian battle

Als aufstrebender Star reicht es nicht, sich mir anderen Girls vor einer Bar zu streiten, nun muss sich Danielle auch mit anderen Berühmtheiten "batteln" – Danielle nimmt gleich die ganze Kardashian-Sippe auf Korn. Zu Kyle Jenner sagte sie abfällig: "Die braucht die Aufmerksamkeit so dringend. Dafür macht die kleine Schlampe alles!" Als der Kameramann sie warnte, dass ein Streit mit den Kardashians ihrer Karriere schaden könnte, drehte Danielle erst richtig auf: "Mit denen will ich nichts zu tun haben. F++k sie!" Sie werde jeden einzelnen der berühmten Kardashian-Hintern mit der Peitsche bearbeiten, pöbelt der Teenie weiter.

Zahltag für Danielle

Die Tour zahlt sich aus. Im Frühjahr taucht Danielle auf Festivals auf – für ein "Meet and Greet" mit ihren Fans. Die sind ganz heiß auf ein Erinnerungsfoto mit dem wilden Mädchen – die Veranstalter lassen sich einen Tag Danielle B. schlappe 40.000 Dollar kosten. Eine Bar in Manhattan wollte die Eröffnung mit dem Teenager schmücken, aber bei dem Angebot von 5000 Dollar plus Spesen soll Danielle nur gelacht haben.

Shirt by @fashionnova 📸📸📸 @liz01 💇🏻& makeup @wanthy 🖤 @jayboogie xoxox 🖤🖤🖤 luv u Ein Beitrag geteilt von Slimthugga (@bhadbhabie) am 1. Mär 2017 um 8:32 Uhr

2017 wird das Jahr des wüsten Mädchens. Sie wird eine eigene TV-Show bekommen. Und vermutlich hat sie auch das Potential, die Show zu füllen. Bislang kannte man sie nur als struppiges Gossen-Girl. Aber in den letzten Wochen überraschte sie ihre Fans mit traumhaften Fotos und bewies, dass sie, das Mädchen mit dem schlimmsten Mundwerk in Amerika, wie ein Model auftreten kann. Eltern müssen tapfer sein, wenn Danielle Bregoli das nächste Role-Model für ihre Töchter wird.