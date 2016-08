Das sind Alan Lawrence und sein Sohn William. Der Zweijährige hat das Down Syndrom, auch bekannt als Trisomie 21. "Wil" ist eines von sechs Geschwistern und hat eine ganz besondere Gabe: Er kann fliegen. Diese Gabe verleiht ihm sein Vater Alan, der als Fotograf arbeitet. Er hält "Wil" in einer Schwebe-Pose in die Luft. Anschließend schneidet er sich mithilfe von Photoshop aus dem Bild. Das Ergebnis: Bezaubernd. Die Idee entstand im Garten und war erst nur zum Spaß gedacht. Doch dann begann der Familienvater in den Bildern eine tiefere Bedeutung zu sehen und die Bilder auf seinem Instagram-Account zu teilen. Durch das "Fliegen" möchte Alan seinem Sohn ermöglichen, frei zu sein. William sei für die Familie ein Segen. Er bringe ihr bei, geduldig zu sein und nicht vorschnell zu urteilen. Auf Instagram verzaubert die Familie schon mehr als 80.000 Abonnenten.

Alan Lawrence veröffentlicht seine Bilder auf seinem Blog "That Dad Blog" und auf seinem Instagram-Kanal.