Enie van de Meiklokjes erwartet ihr erstes Baby

Enie van de Meiklokjes ist 42 Jahre alt und ihr Management hat nun gegenüber der "Bild" ihre Schwangerschaft bestätigt. Seit knapp drei Jahren sind die Ex-Viva-Vorzeigefrau sowie derzeitige Moderatorin von "Das große Backen – Promispezial" und der dänische Musiker Tobias Staerbo verheiratet. (Das Finale der Sat.1-Back-Show wird heute um 20.15 Uhr ausgestrahlt.) Dass sie nun Eltern werden, dürfte die beiden riesig freuen. Dass sie sich zu der Schwangerschaft bislang nicht geäußert haben, obwohl laut "Bild"-Informationen bereits ein Babybauch zu sehen ist, ist allerdings mehr als verständlich. Schließlich halten auch nicht prominente und deutlich jüngere Mütter ihre Schwangerschaften meist in den ersten zwölf Wochen geheim.

Wenn Frauen heute mit 35 Jahren oder älter schwanger werden, drehen die meisten Frauenärzte durch. Jeder mögliche Pränataltest wird der zukünftigen Mutter anempfohlen, denn mit 35 gilt man bereits als spätgebährend. Rein statistisch steigt das Risiko – und das wollen Ärzte minimieren. Auf der anderen Seite stehen die Mütter voller Vorfreude, die durch den medizinischen Druck häufig verunsichert werden. Die Möglichkeiten der Gegenwart sind in dieser Hinsicht oft mehr Fluch als Segen.

Locker bleiben und genießen



Was man den beiden werdenden Eltern für die Schwangerschaft daher am meisten wünschen darf, ist ein entspanntes Umfeld. Damit sie die Zeit vor der Geburt genießen und sich einfach nur freuen können. Der Stress kommt mit der Geburt ja schließlich noch früh genug – mit schlaflosen Nächten und allem was dazugehört.

In welchem Monat der Schwangerschaft sich Enie van de Meiklokjes aktuell befindet, ist derzeit noch nicht bekannt. Ebensowenig weiß man, ob die beiden einen Sohn oder eine Tochter erwarten. Aber auch diese Informationen werden nun wohl nicht mehr lange auf sich warten lassen.