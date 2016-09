Klar sind Eltern stolz auf ihr Kind. Schließlich gibt es kein talentierteres, hübscheres und klügeres. Da wird, gerade in der Anfangszeit, fotografiert, was das Zeug hält. Jede Pose, jede Bewegung, jeder Fortschritt. Alles fürs Fotoalbum des Nachwuchses, sollte man meinen. Doch, nein! Auch online sollen die Bilder Freunde und Verwandte erfreuen – zumindest bei einer Familie aus dem österreichischen Kärnten. Sie begannen 2009 damit, Babyfotos ihrer damals bereits elfjährigen Tochter bei Facebook zu veröffentlichen, waren aber nie auf die Idee gekommen,das Kind zu fragen, ob ihm das recht sei. 500 Bilder des Mädchens sind mittlerweile online – was die inzwischen 18-jährige Tochter gar nicht freut.



Der österreichischen Zeitschrift "Die ganze Woche" erzählte die junge Frau ihre Geschichte, die von haarsträubendem Unverständnis der Eltern zeugt. "Obwohl ich damals bereits elf Jahre alt war, haben sie quasi nachträglich Babyfotos von mir auf Facebook veröffentlicht. Sie kannten keine Scham und keine Grenze. Ob ich auf dem Töpfchen saß oder nackt in meinem Kinderbettchen lag – jeder Schritt von mir wurde fotografisch festgehalten und nachträglich öffentlich gemacht", beschreibt sie die Bilder.

Privatsphäre der Tochter? Pffff, die ist den Eltern völlig egal

Als das Mädchen 14 Jahre alt war, meldete es sich selbst bei Facebook an und entdeckte, was vorgefallen war. "Da hatten meine Eltern bereits 700 Freunde, die sie täglich mit meinen Fotos auf dem Laufenden hielten. Ich war extrem verärgert und wütend und forderte sie auf, sofort die bereits veröffentlichten 500 Fotos zu löschen. Doch sie weigerten sich", ärgert sich die junge Frau. Da sie nun 18 Jahre alt ist, sieht sie keinen anderen Weg, als ihre uneinsichtigen Eltern zu verklagen. Der Vater argumentiert nämlich folgendermaßen: "Ich sehe es als mein Recht an, diese Fotos veröffentlichen zu dürfen. Schließlich ist das unser Kind und es ist für meine Frau und mich ein schönes Familienalbum, das bei unseren Facebook-Freunden gut ankommt. Mittlerweile 'posten' wir kein Bild mehr von unserer Tochter, weil sie sich nicht mehr von uns fotografieren lässt."

Voraussichtlich im November wird der Fall vor Gericht gehen, wie "Die ganze Woche" berichtet. Dort werden die Eltern hoffentlich lernen, was ein Persönlichkeitsrecht ist und wie das Datenschutzrecht diesen Fall sieht. Die Strafe für die Eltern kann bis zu 10.000 Euro betragen.