Jennifer McAlister ist gerade beim Frauenarzt gewesen und hat Neuigkeiten für ihre Kinder. Die Texanerin will ihren Söhnen das Geschlecht ihres neuen Geschwisterkindes verraten. Doch so unterschiedliche Reaktionen hat sie wohl nicht erwartet. Jennifer will ihren Sohn beruhigen und zählt die Vorteile eines kleinen Bruders auf. Sein Bruder versteht den Gefühlsausbruch nicht. Die Dinge kommen im Leben manchmal anders als erhofft – das musste der Sohn nun lernen.