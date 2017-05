Der Verband Deutscher Blumenhändler hat ihn in den 20er Jahren ins Leben gerufen. Bis heute sorgt er für schlechte Gewissen, sollte man ich einmal vergessen haben: Der Muttertag. Nicht ganz so alt, aber deswegen nicht weniger zeitlos sind Deine-Mudda-Witze. In den 60ern entstand das Phänomen in der afroamerikanischen Kultur in den USA. Mal derb, mal flach, aber immer irgendwie lustig – ganz besonders zum Muttertag. Hier unsere Top 5.