24 Anzeichen für einen Teenager im Haus

Bern Morley lebt in Melbourne, schreibt einen eigenen Blog und arbeitet als Redakteurin im Eltern-Ressort der australischen Unterhaltungsseite Mamamia. Dort hat sie eine Liste über Teenager erstellt, die offenbar in der ganzen Welt ein sehr ähnliches Verhalten an den Tag legen. Wir durften sie freundlicherweise (mit leichten lokalen Anpassungen) übersetzen:

Teenager. Substantiv. Eine Person zwischen 13 und 19 Jahren.

Das ist eine Definition für Teenager aus dem Lexikon. Sie ist zwar nicht falsch, verschafft uns aber leider keinen Eindruck davon, wie es ist, ein Teenager zu sein oder mit einem zusammenzuleben. Deshalb habe ich eine hilfreiche kleine Liste zusammengestellt.

Woran man erkennt, dass ein Teenager im Haus ist:

1. Du merkst gar nicht, dass sie im gleichen Haus leben, bis das Wlan ausfällt.

2. Die Feuchtigkeitscreme und Papiertaschentücher verschwinden wie von Zauberhand. An. Jedem. Einzelnen. Abend.

3. Du brauchst einen Schutzanzug, um ihr Schlafzimmer zu betreten.

4. Du stellst fest, dass der Schlafmangel in der Zeit mit dem Neugeborenen ein Spaziergang war.

5. Dir wird das Gefühl gegeben, ein Verbrechen begangen zu haben, nur weil du eine ganz normale Frage gestellt hast.

6. Du hast das Wort "Ehrlich!" so oft gehört, dass du es ehrlich nicht mehr hören kannst.

7. Du brauchst Google nicht mehr, weil du einen Teenager hast, der alles weiß.

8. "Weiß nicht" ist die Standardantwort auf die meisten deiner Fragen.



Fullscreen

9. Du schlägst vor, dass sie sich mit ihren Freunden treffen, und sie starren weiter auf ihren Bildschirm und nuscheln "Mache ich gerade".

10. Ständig ist das Bad besetzt. Es gab mal eine Zeit, da musstest du sie zum Duschen zwingen, jetzt duschen sie morgens und abends. Immerhin sind sie jetzt sauber. Im Gegensatz zu ihren Zimmern.

Fullscreen

11. Ihnen ist dauernd langweilig. Nicht langweilig genug, um die Spülmaschine auszuräumen oder ihr Zimmer aufzuräumen, aber langweilig genug, um rumzunörgeln wie langweilig ihnen ist.

12. Der Kühlschrank ist immer leer. Auch wenn man gerade erst eingekauft hat. Sie haben ständig Hunger und fressen dir die Haare vom Kopf.

13. Es kann überraschend passieren, dass der halbe Sportverein zum Abendessen kommt.

14. Du musst damit klarkommen, dass du alles, was du sagst, wiederholen musst.

15. Alle Gläser und Teelöffel verschwinden. Für immer.

16. Du würgst dich täglich durch Wolken schlimmster Parfummischungen.

17. Du erwischst dich dabei, Songs einer schrecklichen Band mitzusingen. Und es stört dich nicht mehr.

18. Wenn sie sich ein Brot gemacht haben, zeigt dir die Küche anschließend genau, was sie dazu alles benutzt haben.

19. Plötzlich ergibt dieser Satz einen Sinn: "Babys sind zum Auffressen süß." Wenn sie Teenager sind, wünschst du dir, du hättest es getan.

20. Du fängst an, sie mit Tricks aus dem Haus zu locken. Neue Klamotten, neue Sneaker, was auch immer.

21. Grunzen ersetzt Worte.

Fullscreen

22. Du kriegst sie nachts nicht ins Bett und morgens nicht raus.

23. Textnachrichten machen den wesentlichen Teil eurer Kommunikation aus.

24. Mittagessen ist das neue Frühstück. Wenn du deinen Teenager am Wochenende vormittags siehst, ruf beim Vatikan an und melde ein Wunder.

Vielleicht wäre diese Definition genauer: "Teenager – Eine Person zwischen 13 und 19, die zu irrationalen Gefühlsausbrüchen neigt, merkwürdig riecht, schlimme Entscheidungen trifft und sich emotional zurückzieht."

Falls all das auf Ihren Teenager nicht zutrifft, es sich bei ihm um ein freundliches, kommunikatives und begeisterungsfähiges Wesen handelt, melden Sie sich. Sie müssen dem Rest von uns Ihr Geheimnis verraten.