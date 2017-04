Nur die Harten kommen in 'n Garten

Am "Tag der Geschwister", der weltweit am 10. April gefeiert wird, kommen Erinnerungen hoch. Zumindest bei denjenigen, die nicht als Einzelkinder groß geworden sind. In der Psychologie geht man davon aus, dass es die Persönlichkeit entscheidend beeinflusst, als wievieltes Kind man auf die Welt kommt.



Erstgeborenen werden dabei ganz andere Fähig- und Schwierigkeiten zugeschrieben als den Sandwichkindern oder Nesthäkchen. Aber egal, ob Erstgeborene wirklich intelligenter oder jüngere Geschwister aggressiver sind, wie in diversen Studien behauptet wird: Schaut man sich an, was Reddit-User zu dem Thema veröffentlichen, kann einem angst und bange werden. Fast wundert man sich, dass jüngere Geschwister überhaupt eine Überlebenschance haben.

Die KLEINEN sollen also aggressiv sein, aha!





Diese Bilder legen die Vermutung nahe, dass JUNGEN brutal sind, egal an welcher Geschwisterposition sie geboren werden.





Wenn du dir eigentlich eine Schwester gewünscht hast, ist die Zukunft für deinen künftigen Bruder sowieso gelaufen.





In Wirklichkeit ist es total egal, wie alt du bist.





Verrückt ist, dass wir trotz aller Beweisaufnahmen und überlieferten Horrorgeschichten meistens eine besonders enge Beziehung zu unseren Geschwistern haben. Mit niemandem haben wir uns in der Kindheit so intensiv auseinandersetzen müssen wie mit ihnen, und das prägt fürs Leben. Auch wenn nicht bei allen Schwestern und Brüdern daraus eine innige Bindung im Erwachsenenleben folgt, manche sich sogar für immer zerstreiten, behalten sie meist einen besonderen Platz im Herzen. Und handelt es sich dabei sogar um einen Zwilling, gilt das gleich doppelt.



Von manchen Einzelkindern hört man allerdings auch, dass sie eine wunderbare Kindheit gehabt haben. So harmonisch ...