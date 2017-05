"Die Fernbedienung funktioniert nicht." "Das ist das Festnetz Telefon!" "Das was?" Kinder, ey!

"Mama, du bist ja völlig verrückt!" Dieses anerkennende Glitzern in den Augen der Kinder.

Der Junge möchte, dass ich in der Kläranlage anrufe, um nach möglicherweise im Klo verschollenen Legofigurenkörperteilen zu fahnden. Ah ja!

Mama: "Seitdem du studierst, verhältst du dich so abgehoben." Ich: "Ich kann mich nicht daran erinnern, Ihnen das Du angeboten zu haben."

Wir laufen am Strandbad vorbei.

"Mama, schau, es wird Sommer. Die haben schon Wasser in den See gefüllt!"