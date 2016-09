Tochter sagt, ihr Apfel will nicht gegessen werden, weil ihm das Kauen weh tut. Komisch, von den Pommes kein Wort zu dem Thema.

"Ich will nicht mehr zur Schule gehen."



OH NEIN ER WIRD GEMOBBT WO SIND DIE SCHWEINE??!!



"Ich will lieber gefahren werden."



Fauler Sack.