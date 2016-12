Zur Tochter "Du kannst doch nicht so viel Nutella auf ein Brot schmieren" "Pscht! Schweig still kleiner Schmetterling" Ich hab's versucht

Bei Fb wurde nach veganen Windeln gefragt und jetzt hab ich ein schlechtes Gewissen, weil wir das Baby immer noch in Schinken wickeln 😔

Der Sechsjährige kommt völlig verdreckt heim. "Wow! Was hast du gemacht?" "Einen Erdeengel!" Winter im Rheinland.

“Ich kann heute nicht kinderkrank nehmen, in der Kantine gibt es Grünkohl, äh, ich meine, wichtige Projekte müssen fertig werden!”

"Mama, die Spasten sind am Vogelhaus!!" Allein für solche Sätze lohnt es sich, Kinder zu haben.

"Papa, wir haben in der Kita einen neuen Paprikant."



"Cool, und was macht der?"



"Na Paprika."



Was frage ich überhaupt...