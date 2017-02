"Kind, warum stehst du ohne Hose im Garten?" "Ich züchte Eisblumen an meinen Beinen."

"Und, was machst du wenn die Kinder abends im Bett sind und schlafen?" "ICH MUSS DANN ETWAS MACHEN?!"

Das geile an Mutter sein ist ja, den ganzen Lego-Technik Kram ‘für die Kinder’ kaufen zu können.

Heute hat mich in der Kita ein Kind gefragt, wie mein Mann oder meine Frau heißt. Kinder sind einfach so viel besser als Erwachsene. 💗

"Kind, warum genau stehst du bei -3'C ohne Hose im Garten?" "Ich züchte für dich Eisblumen an meinen Beinen." Sohn, 4, anziehfauler Charmeur

"Deine Oma hat das Herz am rechten Fleck."

"Was für ein Fleck?"

"Sagt man so."

"Aber bei mir ist es links."

"Der Fleck?"

"Das Herz."



Touché