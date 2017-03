"Um zu prüfen, ob das Baby gute Laune hat, schubse ich erst die Katze ins Zimmer"

Sohn (6) umarmt mich. "Du erdrückst mich ja" "Papi, du bist so fett, das geht nicht!" Dann bin ich über den Lego-Turm gestolpert. 2-mal

Mein Mann erzieht unseren Sohn (8) übrigens bilingual. Er spricht also nicht nur Deutsch, sondern schon jetzt fließend Ausredisch.

"Was esst ihr beim Yoga, Mama?" "Nichts." "WARUM?" Meine Tochter ist fassungslos und ich entwickle geistig eine völlig neue Yogavariante.

Man muss ja so aufpassen.. pic.twitter.com/Rbe5fWoubX

"Gibst Du mir bitte 2 von Deinen leckeren Keksen ab?" "An Deiner Stelle würde ich nur 1 nehmen" Hat die Tochter mich gerade fett genannt?

Bin grad 2x in Folge in der U6 für Opis aufgestanden, da tippt mich ne Oma an, zeigt auf nen leeren Platz & sagt: "Jetzt sind sie mal dran."