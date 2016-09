Manchmal gibt es tatsächlich Engel, aktuell zum Beispiel einen in Chicago. Sein Name ist Joel Cervantes Macias, ein Bär von einem Mann, dessen Herz jedoch noch viel größer ist als sein Körperumfang. Macias fuhr mit seinem Auto durch den Stadtteil Little Village, wo er geboren und aufgewachsen war, als ihm ein Eisverkäufer auffiel. Ein alter Mann, der sich damit abmühte seinen Eiswagen zu schieben, was ihm sichtlich schwer fiel. Macias tat es leid, dass ein Mensch, der längst seinen Ruhestand genießen sollte, noch so schwer arbeiten muss, berichtet er bei der Crowdfunding-Plattform Gofundme. Er kaufte ihm 20 Eis am Stiel ab, gab ihm dafür 50 Dollar, wünschte ihm alles Gute, machte ein Foto und fuhr davon.

Dann kam eins zum anderen. Macias veröffentlichte das Foto des alten Mannes auf seiner Facebook-Seite, das war am 8. September. Der Zuspruch und das Mitgefühl seiner Facebook-Freunde veranlassten ihn, "Don Fidenco", wie er den alten Mexikaner nennt, etwas Gutes zu tun. Er startete auf die Idee eines Freundes hin ein Crowdfunding für ihn. Das Ziel: 3000 Dollar, die dem Mann das Leben ein wenig erleichtern sollten.

Der alte Eisverkäufer rührt viele Spender

Das Schicksal des 89-Jährigen und seiner Frau, die kürzlich ihre Tochter verloren haben, bewegte viele Menschen, die von dem Crowdfunding erfuhren. Mehr als 11.000 Leute spendeten zusammen mehr als eine Viertelmillion Dollar, in nur drei Tagen. Für ausreichende Popularität sorgten diverse Chicagoer Fernsehsender und andere Medien. Macias drehte ein Video von dem ganzen Rummel.

Wie immer, wenn Dinge passieren, die ein bisschen zu gut für diese Welt sind, gab es auch hier Menschen, die zweifelten, ob das Geld wohl wirklich bei Fidenco Sanchez landen wird. Macias zeigt Verständnis für die Zweifler und verspricht volle Transparenz bei der Abwicklung. Ein erstes "Beweisfoto" hat er bereits veröffentlicht.