Bisher gehörte die Nabelschnur nach der Geburt ganz klar in den Aufgabenbereich des Vaters: Er trennte sie durch und kappte so die körperliche Verbindung zwischen Mutter und Baby. Doch geht es nach dem neuesten "After-Birth-Trend", dürfte damit bald Schluss sein. Das Essen der Placenta war gestern, heute wird Nabelschnur-Kunst gemacht.

Auf der Fotoplattform Instagram finden sich Bilder verschiedener Nabelschnüre, die nach der Geburt von den Müttern oder Hebammen zu Schriftzügen, Herzen oder anderen Symbolen geformt und dann getrocknet wurden. Sie sollen an das Wunder der Geburt und die körperlichen Fähigkeiten der gebärenden Frau erinnern. Man kann sie selbst im Ofen bei geringer Temperatur trocknen oder sich – zumindest in den USA – an einen Fachmann wenden.