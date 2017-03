Josete lebt seit 25 Jahren als Obdachloser auf Mallorca. Er schlägt sich durch, in dem er Autofahrer auf freie Parkplätze aufmerksam macht und dafür ein Trinkgeld bekommt. Der Frisörladen 'La Salvajería' spendierte ihm ein Umstyling: einen Haarschnitt, Farbe in Haare und Bart sowie neue Klamotten. Als Josete sich schließlich zum ersten Mal im Spiegel sieht, rührt ihn das Ergebnis zu Tränen. Die Aktion ist schon drei Jahre her, aber auf Facebook erinnert der Friseursalon an diesen Tag - und landet einen viralen Hit auf Facebook. Bleibt zu hoffen, dass Josete den Weg aus der Obdachlosigkeit heraus gefunden hat und er sich nun auch einen ganz normalen Friseurbesuch auf Mallorca leisten kann.