Es sollte eine nette Wanderung mit der Familie werden – stattdessen wurde der Ausflug zu den Mary-Jane-Wasserfällen nahe Las Vegas für eine Mutter und ihre kleine Tochter zum Albtraum. Am höchsten Punkt der Wanderung brach sich die sechsjährige Kai den Arm. Sie musste den gesamten Rückweg getragen werden, was ihre Mutter schnell an ihre körperlichen Grenzen brachte.

Doch die beiden hatten Glück im Unglück und trafen auf Miesha Tate. Die 30-Jährige ist in den USA eine bekannte Kampfsportlerin und tritt bei der Ultimate Fighting Championship an. Sie war zufällig auf derselben Wanderroute unterwegs und bot spontan an, Kai den Berg hinunterzutragen. Das kleine Mädchen war anscheinend sofort begeistert von ihrer Retterin. Auf Instagram postete Kais Mutter ein Bild ihrer Tochter und von deren starker Retterin.

"Ich bin Miesha Tate so unglaublich dankbar dafür, dass sie meine Tochter den ganzen Weg hinabgetragen hat, ich hätte es alleine nicht geschafft", schreibt sie zu dem Foto. "Miesha, du bist ein wahrer Lebensretter und ich kann dir gar nicht genug für deine Hilfe danken! Kai ist jetzt dein größter Fan!"

Auch die Sportlerin berichtet auf ihren Social-Media-Kanälen von dem Zwischenfall am Wochenende. "Ihre Mutter fragte sie, ob sie lieber von ihr oder von mir getragen werden wolle und zu meiner Überraschung wollte sie sofort von mir getragen werden", erzählt Tate auf ihrer Facebook-Seite. Sie und das Mädchen hätten sich auf dem ungefähr drei Kilometer langen Abstieg angefreundet. "Wir haben es nach unten geschafft, ohne zu stolpern oder zu fallen! Wir sind füreinander stark gewesen! Teamwork at it's best!"

Auf Instagram ergänzte die Kampfsportlerin noch, dass ihr schon oft gesagt worden wäre, dass ein so muskulöser und starker Körper, wie sie ihn aufgrund ihres Sports habe, für eine Frau nicht schön oder passend sei. "Ich bin so froh, dass ich nie auf die Grenzen geachtet habe, die andere mir setzen wollten und ich hoffe, dass die Jugend weiß, dass Anpassung nicht das Wichtigste ist."