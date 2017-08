Teenie lässt sich Chromosom tätowieren – aus Solidarität zum "Downie-Bruder"

Das "kleine Extra" wird es bei Menschen mit Down-Syndrom häufig genannt: das dreifache Vorkommen des 21. Chromosoms. Um mit seinem Bruder, der mit dem Down-Syndrom zur Welt kam, gleichzuziehen, hat sich Twitter-User Eric Anderson ein Chromosom auf seinen Rücken tätowieren lassen und Bilder davon veröffentlicht. Seine Solidaritätsaktion fand immensen Zuspruch bei Twitter und zog etliche Postings nach sich: Gerührte und begeisterte User schickten Fotos von sich und ihren Geschwistern oder anderen Familienmitgliedern mit Down-Syndrom. Und alle waren sich einig: Sie möchten niemals auf diese wunderbaren Menschen verzichten.

My newest tattoo goes out to my brother Adam. People with Down syndrome have 1 extra chromosome, we are exactly the same buddy pic.twitter.com/6j8C8y2pMp

My twin is the best thing that will ever happen to me! I love her endlessly pic.twitter.com/DOdICYicXH — Haley Jones (@haleyyyymarie) 30. August 2017

My baby cousin is my world 🌏💙 He's made such a big impact in my life, I got this tattoo as a reminder of everything he has taught me. 💙 ✨ pic.twitter.com/uwy85N3lrl — G (@genesisholguin_) 29. August 2017