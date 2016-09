Vater stirbt Minuten nach Hochzeitstanz mit seiner Tochter

Es sollte einer der schönsten Tage ihres Lebens werden: Michelle Howard hat am vergangenen Wochenende ihren Verlobten in Costa Rica geheiratet. Die Amerikanerin lebt seit mehreren Jahren in dem südamerikanischen Land. Für die große Feier war ihre gesamte Familie angereist, unter anderem ihre Eltern Jeni und Tim Buchanan. Schaut man auf Jenis Facebookseite, sieht man dort die ersten Bilder von dem Paar und ihrer Tochter in Costa Rica – voller Vorfreude auf den großen Tag.

Doch während der Hochzeitsfeier brach Tim Buchanan zusammen. Der 54-jährige ehemalige Polizist aus South Carolina starb an den Folgen einer Herzattacke, nur Minuten nach dem ersten Tanz mit seiner Tochter, wie "People.com" berichtet. Ein Unglück, so tragisch, dass es nur schwer zu begreifen ist. Jeni Buchanan schreibt in einem Facebook-Post an Freunde und Bekannte, dass ihr Mann die Zeichen seines Körpers ignoriert habe und nicht zum Arzt gegangen sei – aus Angst, dass er die Hochzeit seiner Tochter verpassen könnte. "Wenn es irgendwas gibt, was ihr für uns tun könnt, dann das: Passt gut auf euch und eure Lieben auf", schreibt Jeni Buchanan. "Wenn diese tragische Geschichte auch nur einen anderen Menschen retten kann, dann wäre Tim ein weiteres Mal ein Held."

"Er hatte eine wunderbare Seele und mein Leben wird ohne ihn niemals mehr so sein wie zuvor", schreibt Jeni Buchanan in einem anderen Post. "Er hat mich und unsere Familie über alles geliebt. Zusammen haben wir vier Kinder großgezogen, meine jüngeren Brüder versorgt und hatten auch noch das Glück, ein wunderbares Enkelkind geschenkt zu bekommen."

Eine Freundin von Jeni Buchanan hat inzwischen eine Spendenseite für die Familie ins Leben gerufen, um unter anderem den Transport des Leichnams zu finanzieren. Da die vierfache Mutter als Hochzeitsfotografin arbeite, sei es schwer abzusehen, wann sie nach diesem traumatischen Ereignis ihre Arbeit wieder aufnehmen könne.