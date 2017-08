Ein Familienurlaub in Ägypten endete für ein kleines Mädchen in einem Alptraum. Die 7-jährige Madison aus England bekommt im hoteleigenen Schönheitssalon ein Henna-Tattoo. Zurück zu Hause beginnt das Tattoo zu jucken, bald bilden sich dicke Blasen. Die Folgen einer chemischen Verbrennung. Um das Henna-Tattoo schwarz zu färben, wird oft das Mittel PPD zugesetzt. Es kann schwere allergische Reaktionen auslösen und zu irreparablen Haut- und Leberschäden führen. Vater Martin gibt sich selbst eine Teilschuld, da er sich vorher nicht über die Risiken informiert hat. Für die kleine Madison kommt die Reue zu spät: Wenn sie Pech hat, wird sie die Narben bis an ihr Lebensende behalten.