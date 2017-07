Wenn Väter ihre Streiche auf die Spitze treiben

Reddit ist eine Community, in der User absurde und kreative Ideen miteinander teilen. So tauschen sie zum Beispiel Fotos ihrer Väter aus und berichten, welche Streiche sie sich schon haben einfallen lassen. So peinlich und anstrengend die Streiche der Väter für ihre Familie auch sein müssen, je amüsanter sind sie letztendlich.







Der Schock ist ihnen ins Gesicht geschrieben.



Der Wunsch wurde erfüllt, wortwörtlich.









Zu viel des Guten!









Das natürlichste Verhütungsmittel.









War da etwa Photoshop im Spiel?









Safety first.







Solche Späße versteht bestimmt nicht jeder.









Nehmt euch in Acht, Jungs!









Das hatte sie sich wohl etwas anders vorgestellt.









"I'm going deeper underground, There's too much panic in this town"







Ob die Mutter das so lustig fand?









The Circle of Life.







Dieser Streich reicht bis in den Himmel.







Mr. Bean kann scheinbar auch furchteinflößend sein.







Zumindest bekam sie, was sie wollte.









Am heftigsten freut sich der Vater über das Geschenk.







Kein Streich, aber trotzdem kreativ.