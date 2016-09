Autistischer Junge sitzt immer alleine, doch dann kommt Travis Rudolph

Der amerikanische FSU-Footballspieler Travis Rudolph zeigt großes Herz bei einem Besuch in einer Middle School in Florida.

Der 20-Jährige setzt sich am Tisch des autistischen Jungen Bo Paske. Für ihn ist diese Überraschung ein besonderes Erlebnis. Denn bislang saß der Schüler in der Mittagspause alleine. An diesem Tag jedoch nicht.

Der Footballer stellte sein Team mit vier Mitspielern in der Schule vor, als er Bo alleine am Essenstisch sah.

Im Interview mit seiner Uni sagt Travis, dass Bo ein cooler Junge sei, mit dem er jederzeit wieder rumhängen würde.

Bos Mutter unterdessen bedankt sich bei Facebook für die rührende Geste.