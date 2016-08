Das ist Mr. Reed. Der Mann aus Chicago ist Lehrer und um seine neuen Schüler zu begrüssen, hat er diesen Song geschrieben. Seine Schüler sind um die 9 Jahre alt. In den USA wird die Klasse als 4th Grade bezeichnet. Dem letzten Jahr der dortigen Grundschule. Im Video verspricht Mr.Reed einen interessanten und abwechslungsreichen Unterricht zu machen, erklärt seinen Schülern aber auch, das Lernen manchmal harte Arbeit sein kann. In den USA ist es an vielen Schule üblich, dass die Schüler von Ihrem Lehrer einen Willkommensbrief erhalten. Mr Reed fand es viel schöner, seinen Schülern ein Musikvideo zu produzieren.