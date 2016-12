Eine tierische Tragödie in San Diego/Kalifornien. Eine Seelöwenmutter weint um ihren toten Nachwuchs. Andrea Else Hahn filmt die herzzerreißende Szene. Die Tierschützerin ist erstaunt: Auch am Folgetag trauert das Muttertier um ihr totes Baby. Die Emotionen der Seelöwin wirken menschlich: Trauer und Verlust gibt es auch in der Tierwelt.