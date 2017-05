Vatertag an Christi Himmelfahrt: Das feuchtfröhliche Männerfest

Immer am 40. Tag nach Ostern, dem Tag der traditionell als Christi Himmelfahrt bekannt ist, treffen sich in etlichen Regionen Deutschlands tausende Männer, um zusammen den "Herrentag" zu feiern. Alkohol spielt dabei oft keine unwichtige Rolle. Auch in anderen Teilen der Welt wird am Vatertag an die Rolle der Väter in der Gesellschaft erinnert. In Deutschland entstand der Brauch zum Ende des 19. Jahrhunderts in der Umgebung Berlins. Christi Himmelfahrt ist seit 1934 ein gesetzlicher Feiertag - und wird seit jeher von Männern genutzt, um in Gruppen einen Ausflug in die Natur zu unternehmen.

Oft am Vatertag dabei: Der Bollerwagen voll Bier

Bei der "Herrentagspartie" kommt oft ein Bollerwagen zum Einsatz, in dem die meist flüssige Verpflegung transportiert wird. Oft auch sind die Teilnehmer auf Fahrrädern, Kutschen oder Traktoren unterwegs. Dekoriert werden die Gefährte dann mit Flieder oder Birkenzweigen. Doch der erhöhte Alkoholkonsum hat auch seine Schattenseiten. Laut Statistischem Bundesamt steigt die Zahl der Unfälle im Straßenverkehr an Christi Himmelfahrt deutlich. Bis zu dreimal so viele Unfälle werden am Vatertag gemeldet - Jahreshöhepunkt.

Dennoch ist der Brauch für viele nicht wegzudenken, und ein Anlass, sich einen Tag im Jahr ganz den Männerfreundschaften zu widmen.