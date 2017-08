Warum Macaulay Culkin cooler ist als Hollywoods gebotoxter Rest

"So erholt sah er seit seiner Kindheit nicht mehr!" oder "Neuer Look! Hat Macaulay Culkin endlich die Kurve gekriegt?" So lauteten die Überschriften zu neuen Fotos, die Macaulay Culkin letzte Woche am Set eines neuen Filmprojekts zeigten – mit kurzen Haaren, rosigem Teint und fröhlicher Miene. Großzügig wurde prophezeit, dass es mit dem "gefallenen Ex-Kinderstar" endlich wieder bergauf gehe. Eine Frechheit! Wer sagt denn, dass es dem 36-Jährigen überhaupt schlecht ging?!

Das, was die Klatschpresse seit vielen Jahren mit Macaulay Culkin treibt, ist Rufmord. Die reißerischen Mutmaßungen reichten von Magersucht über Knochenkrebs bis hin zu Heroinsucht – lediglich an optischen Eindrücken festgemacht. Wann immer Culkin irgendwo mit langen, ungekämmten Haaren auftauchte, unterstellte man ihm gleich, er sei "völlig verlottert" oder "abgestürzt". Dabei sah er für meinen Geschmack kaum anders aus wie ein stinknormaler Hipster, wie man ihn in Neukölln an jeder Ecke trifft, und eben nicht – Gott sei Dank! – wie all die anderen solariumgebräunten, operierten Trottel in Hollywood.

Aber abgefledderter Nagellack ist für einige Klatschredakteur*innen offenbar gleichbedeutend mit "verwahrlost und drogensüchtig". Dabei kaufen dieselben Redakteur*innen vermutlich T-Shirts bei H&M, die das Konterfei von Kurt Cobain zeigen, weil das gerade "in" ist.

Verblendet von Instagramfiltern loben sie in ihren Hochglanzmagazinen die Plastic People dieser Welt in den Himmel, die im Grunde nichts anderes können, als geil aussehen auf retouchierten Bikini-Selfies mit Flamingoschwimmreifen in Infinitypools.

Macaulay Culkin hat sich in seinen Dreißigern mit anderen Dingen beschäftigt. Er spielt in der Comedy-Rock-Band "The Pizza Underground", ist Teil des Künstlerkollektivs "3MB", das aus ihm und den rattencoolen New Yorker Musikern Adam Green und Toby Goodshank besteht und wirkt in experimentellen Indie-Filmen mit.

Bitte versteht mich nicht falsch: Ich sage nicht, dass Macaulay Culkin nie mit Drogen zu tun hatte. Aber vielleicht gab es ja auch andere Gründe, weshalb "Kevin" mitunter etwas mitgenommen aussah. Etwa, als sich seine große Liebe Mila Kunis nach acht Jahren von ihm getrennt hat. Sie war für ihn da, als 2008 zuerst seine Schwester und kurz darauf sein geliebter Freund Michael Jackson verstarb. Das alles muss man erstmal verkraften.

Für jemanden, der bereits mit vier (!) Jahren von seinen Eltern auf irgendwelche Theaterbühnen gezerrt wurde und später deren schmutzige Scheidungsschlacht und Kampf ums SEINE Millionen miterleben musste, hat sich Macaulay Culkin jedenfalls echt gut gehalten.

Heute macht er nur noch das, was ihn berührt. Kunst, die nicht jeder versteht. Aber ist das nicht der größte Sinn von Kunst – Provokation? Verwirrung stiften? Gönnen wir ihm doch diesen Spaß.

Macaulay Culkin ist ein cooler Typ

Culkin ist keiner dieser verzweifelten C-Promis, die jeden Sch*** mitmachen, bloß um im Gespräch zu bleiben. Niemals würde er in Realityformaten wie"Dschungelcamp" oder "Promi Big Brother" mitmachen, um an Geld zu kommen. Er ist ein cooler Typ, der die Welt alle die Jahre damit irritierte, dass er weder ins Fitnesstudio, noch ins Solarium oder anschließend zum nächsten Blockbustercasting rannte, um die Hauptrolle in irgendeinem Actionfilm zu ergattern.

Ich habe Macaulay Culkin immer geliebt. Und das sage ich nur deshalb, weil ich sämtliche Dialoge beider "Kevin allein zu Haus"-Filme mitsprechen kann.

Culkin ist kein ehemaliges Drogenwrack, dass nun ein Comeback versucht. Vielmehr ist er ein Feingeist, der es nicht immer leicht gehabt hat im Leben. Sein lässiger Stil, sein stets leicht amüsierter Gesichtsausdruck, seine provokanten Kunstprojekte, sein Mut, unkonventionelle Wege zu gehen – all das macht ihn zu einem sehr attraktiven Mann. Das sagt auch seine Ex, Mila Kunis: "Es gab immer diese seltsame Anziehung, die von ihm ausging. Fans haben zum Beispiel geschrien, wenn sie ihn gesehen haben. Sie wussten einfach nicht, wie sie auf ihn reagieren sollten. Das war keine normale Reaktion auf einen Promi."

Macaulay Culkin ist der Benjamin von Stuckrad-Barre von Hollywood. Oft belächelt, unterschätzt, bemitleidet, abgeschrieben – aber am Ende eben doch der lachende Gewinner.