Zum Verzweifeln! Wieso betrügt ein Mann Jennifer Lopez?!

Es geht mir diese Woche nicht so gut. Das ist eigentlich noch untertrieben. Wenn ihr es genau wissen wollt: Ich bin mit den Nerven am Ende! Völlig fertig! Stinksauer!

Und wer ist Schuld? Dieser blöde Alexander Rodríguez aka. A-Rod (41), Ex-Baseballstar und neuer fester Freund von Jennifer Lopez. Ihres Zeichens eine der erotischsten und aufregendsten Frauen des Planeten. Immer noch. Mit 47. Die Frau, die für ihr Hinterteil eine Police über eine Milliarde Dollar (!) abgeschlossen hat und unzählige Male zur "erotischsten Frau aller Zeiten" gewählt wurde.

Lopez oder Fitnessmodel

ABER! TROTZDEM! Wurde "La Lopez" jetzt von A-Rod betrogen. Die Klatschblätter sind voll davon: "Fremdgeh-Schock – Affäre plaudert über flotte Dreier und harten Sex", lautet eine der Schlagzeilen. Zitiert wird im dazugehörigen Artikel ein Fitnessmodel, die angeblich seit Jahren und bis heute mit A-Rod schläft und der US-Presse jetzt jedes klitzekleine Detail über seine ausgefallenen Vorlieben verraten hat. Sogar seine versauten SMS (der Beweis) hat sie veröffentlicht.

Was diese Frau zu diesem Schritt bewegt hat? Wohl Eifersucht, Eitelkeit oder Geld. Aber darum geht es hier gar nicht.

Die Frage, die wohl aktuell Millionen (Normalo-)Frauen weltweit beschäftigt, lautet: Warum betrügt man eine Frau wie J.Lo? Klar, auch eine lateinamerikanische Sexgöttin wird ihre charakterlichen Schwächen haben. Aber die beiden waren erst wenige Monate zusammen. Da ist man doch normalerweise (noch) total verknallt und kann die Finger nicht vom jeweils anderen lassen – oder? Trotzdem schickte A-Rod lieber seiner Ex versaute SMS und verabredete sich mit ihr zum Cybersex, als sich um seine schöne Freundin zu kümmern.

Panik vor der Überfrau?

Ist der Mann sexsüchtig, geistesgestört oder einfach nur dumm? Ein Freund von mir hat dazu folgende These: Es sei gut möglich, dass A-Rod noch gar nicht begriffen habe, was für ein Kaliber an Frau er da gerade an der Angel hat (Typisch, Typen!) – oder gerade deshalb PANIK bekommen und sich dazu entschlossen habe, seine alte Geliebte lieber noch auf Nummer sicher auf der Wärmehalteplatte vor sich hin köcheln zu lassen.

Weil er schon ahnte, dass J.Lo früher oder später merken würde, was für eine Nullnummer er ist? Weil er (wie nicht gerade wenige Männer) Angst vor erfolgreichen, starken und unabhängigen Frauen hat – und lieber eine an seiner Seite hat, die er mit seinen alten Baseball-Anekdoten beeindrucken kann? Tja, wie dem auch sei. In jedem Fall braucht A-Rod demnächst einen Plan B für sein Liebesleben – denn so schnell wird ihn in Hollywood keine mehr freiwillig daten. Karma sucks!