Astrid Schulz widmet sich in ihrer Freizeit der Porträt- und Aktfotografie, hauptberuflich ist sie in einer Bremer Werbeagentur als Sekretärin tätig. Ihre Leidenschaft für die Arbeit hinter der Kamera entdeckte sie 2013 als Hobbymodell für einen anderen Fotografen. "Dadurch habe ich ich Lust bekommen, meine eigenen Ideen hinter der Kamera umzusetzen", erinnert sich die Bremerin.

Wohlfühl-Atmosphäre beim Shooting

Bei der intimen Arbeit in der ästhetischen Aktfotografie ist Vertrauen besonders wichtig. Deshalb findet sie: "Die besten Bilder entstehen, wenn die Menschen sich wohlfühlen." Um diese Wohlfühl-Atmosphäre zu kreieren, "wird auch erstmal nicht fotografiert, sondern Kaffee getrunken, Kekse gegessen und gequatscht".

Die Bilder aus unserer Fotostrecke sind im Wohnzimmer von Astrid Schulz entstanden. "Verdeckter Akt hat für mich einen besonderen Reiz, weil es herausfordernd ist, den nackten Körper schön in Szene zu setzen, ohne ihn ganz zu zeigen. Und ohne, dass es langweilig ist", erzählt die Fotografin. Ihre Bilder lassen genug Spielraum für die Fantasie.

Jedes Detail an seinem Platz

Bei ihrer Arbeit achtet sie auf jedes Detail, die Haltung des Models wird millimetergenau bestimmt, bis das perfekte Foto im Kasten ist. Auch ihre Sicht auf die Welt hat sich durch die Fotografie verändert: "Gerade im Hinblick auf den verdeckten Akt schaue ich mir Dinge, Pflanzen etc. genauer an, ob sie eventuell verdeckend eingesetzt werden können. "

Für dieses Jahr plant die Bremerin Teil einer Ausstellung in ihrer Heimatstadt mit ihrem Fotoprojekt "Portrait mit Perlenkette" zu werden.

Außerdem arbeitet Astrid Schulz seit 2015 an ihrer Serie "People at Home", bei der sie Hobbymodels und "normale" Menschen in ihrem persönlichen Wohnumfeld besucht, um sie unbekleidet abzulichten. Dieses Projekt liegt ihr besonders am Herzen.

Weitere Bilder von Astrid Schulz finden Sie in unserer VIEW Fotocommunity.