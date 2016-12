Die Bilder des italienischen Bodypainting-Künstlers Guido Daniele sind atemberaubend. Egal ob Reptilien, Vögel, Fische oder Säugetiere: Auf den ersten Blick ist es kaum zu erkennen, dass es sich bei seinen Leinwänden tatsächlich um Hände handelt.

Artensterben durch Menschenhand

Seine Kunstwerke nennt er "Handimals", eine Wortneuschöpfung aus den englischen Wörtern für Hände und Tiere. Seit 2000 fertigt er die Bilder an und stößt damit auf internationales Interesse. Nicht zuletzt, weil er mit seiner Kunst auf den Tierschutz aufmerksam machen will. Jedes Jahr sterben tausende von Tierarten aus - durch den Eingriff des Menschen in die Natur.

In seiner Jugend studierte Guido Daniele Bildhauerei und widmete sich später hyperrealistischer Malerei, die unter anderem auch in Werbefilmen und Fernsehserien zu sehen war. An Wänden in privaten und öffentlichen Gebäuden kreiert er so genannte "Trompe-l’œil". Darunter versteht man illusionistische Malerei, die durch gekonnte perspektivische Darstellung eine Dreidimensionalität vortäuscht.

Vergängliche Kunst

Diese Dreidimensionalität nutzt er auch in seinen Tierbildern. Dadurch, dass er die Anatomie der Arme, Hände und Finger in seinem Motiv mit einbezieht, erzeugt er plastische Formen. Dazu nutzt er Schminktechniken aus dem japanischen Theater. Er nutzt keine Klebstoffe, nur Farbpuder aus natürlichen Stoffen und Wasser. "Die Farbe hält ein paar Stunden. Ich habe also nur einen Tag Zeit, maximal zehn Stunden, auch für die komplizierten Motive. Denn danach muss ich die Fotos machen und der Tag ist vorbei."

Um seine vergängliche Kunst für die Ewigkeit festzuhalten, schießt er von jedem Motiv ein Foto. Diese können wiederum als Druck für zu Hause käuflich erworben werden. Seine Handpaintings sind außerdem Protagonisten in vielen Werbekampagnen von namenhaften Marken und Zeitschriften.

Guido Daniele hat sich mit seiner Kunst dem Umwelt- und Tierschutz verschrieben und arbeitet zum Beispiel mit der Umweltorganisation WWF zusammen. Weltweit werden die Handimals mit großem Erfolg in einer Wanderausstellung gezeigt, unter anderem schon im Rockefeller Center und bei Harrods in London.