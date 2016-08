Im 19. Jahrhundert verstand man unter Fitness etwas ganz anderes als heute. Das Motto lautete: Lass die Maschinen die Arbeit machen. Der Patient – häufig handelte es sich um Kurgäste – unterzog sich den Übungen meist in voller Straßenkleidung. Die Herren mit Weste und die Damen im Korsett. Die Idee hinter der Mechanotheraphie kann man in etwa so beschreiben: Der Patient wurde auf eine komplizierte Apparatur fixiert. Setzte sich die Maschine in Gang, zwangen Lederriemen und Stahlgestänge dem Körper eine genau definierte Bewegung auf – immer wieder. Das sollte ihn kräftigen und Fehlbildungen korrigieren.

Vorläufer der Fitness- und Wellness-Bewegung

Die Fotostrecke zeigt die Apparate, die Dr. Gustav Zander entwickelte. Er war ein schwedischer Pionier dieser Mechanotherapie. Er forschte über den Zusammenhang von Bewegung des Körpers und Muskelbildung und gründete das Zander Institut in Stockholm. Heute erschrecken diese Geräte eher, denn sie erinnern an Foltermaschinen. Doch der Geist des 19. Jahrhunderts begeisterte sich an dem Zusammenklang von Industrie und Körperertüchtigung. Allein in Deutschland gab es zeitweise 79 Zanderinstitute. Nicht zu Unrecht gilt der Schwede als Vorläufer der Wellness und Fitnessbewegung.

Arbeiter schwitzen, Sportler kaum

Doch der mechanische Therapieansatz hatte auch seine Nachteile. Die Patienten mussten die Bewegungen nicht aus eigener Kraft ausüben oder gar einen zusätzlichen Widerstand der Maschine überwinden. Im Gegenteil: Die Mechanik wurde von kräftigen Arbeitern in Gang gesetzt. Dass die Arbeiter dabei mehr leisteten und schwitzten als der Patient, beobachtete auch schon ein Zeitgenosse. Der Schriftsteller Guy de Maupassant machte sich in seinem Kurort-Roman "Mont Orial" ausgiebig über diese Form der Ertüchtigung lustig.

Übung nicht mit Ermüdung verwechseln

"Paul Brétigny bemerkte, dass die Reiter gar nicht warm waren, während die Leute, die das Schwungrad gedreht hatten, schwitzten. Er sagte: 'Wenn Sie die Rollen vertauschten, wäre das nicht besser?' Der Doktor antwortete ernst: 'Oh, durchaus nicht, man muss nicht die Übung und die Ermüdung verwechseln. Die Bewegung, die der Mann macht, der das Rad dreht, ist sehr schlecht, während die Bewegung des Fußgängers oder des Reiters ausgezeichnet ist.'"

Maupassant und anderen Anhängern natürlicher Bewegungsabläufe wollte nicht einleuchten, dass das aufgezwungene Trockenschwimmen auf einem Tisch oder das sitzende Sessel-Wandern, bei dem die Beine hin- und herbeigeschleudert wurden, für den Körper wertvoller sein sollten, als die eigentlichen Bewegungen, die man ohne Arzt und Institut überall ausführen kann.