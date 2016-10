Das Gruselfest Halloween hat von den USA aus seinen Siegeszug angetreten und fast die ganze Welt erobert. Auch hierzulande hat es für viele Menschen mittlerweile Tradition, sich einmal im Jahr in ein schauriges Kostüm zu werfen und seine Mitmenschen zu erschrecken. Dabei liegen die Wurzeln von Halloween nicht in den Vereinigten Staaten, sondern gehen auf das vor-christliche, irisch-keltische Fest Samhain zurück. Dabei handelte es sich um ein Festessen, bei dem der Tod des alten und die Geburt des neuen Jahres zelebriert wurde. Dem Volksglauben nach sei der Schleier zwischen der Welt der Toten und der der Lebendigen an diesem Tag besonders dünn und löchrig. Dies erlaube Geistern in die Welt der Lebenden vorzudringen.



Mit dem Aufstieg des Christentums wurde das heidnische Fest zu Allerseelen, bei dem den Verstorbenen gedacht wird. Traditionell verkleideten sich Kinder und die Armen in bizarren Kostümen und sammelten nachts Allerseelengebäck ein. Im Gegenzug beteten sie und sorgten mit Feuern dafür, die umherwandernden Geister fernzuhalten.

Halloween - einmal über den Atlantik und zurück

Mit den vielen irischen Einwanderern, die in der neuen Welt ihr Glück suchten, schaffte auch das uralte Fest den Sprung über den Atlantik. Aus einer Mischung aus Volksglaube, Tradition und Hörensagen entstand dann Halloween. Anstatt wie in der alten Welt in Rüben zu ritzen, wurden nun gruselige Fratzen in Kürbisse geschnitten. Auch die Kostüme wurden in den USA nochmal bizarrer und gruseliger. In seiner neuen Form kehrte das alte Fest dann auch nach Europa und in andere Regionen der Welt zurück und erfreut sich hier wachsender Beliebtheit. Während heute für den Schockeffekt viele Menschen auf aufwendiges Makeup setzen, um grausige Wunden möglichst realistisch vorzutäuschen, waren die Kostüme des vergangenen Jahrhunderts deutlich einfacher - standen den heutigen Verkleidungen aber, was ihre Schaurigkeit angeht, in nichts nach.

Das Buch "Haunted Air" ist eine Sammlung beeindruckender Bilder, aus längst vergangenen Tagen. Es zeigt gruselige Familienporträts und Menschen in bizarren Kostümen, von denen längst niemand mehr weiß, was sie eigentlich darstellen sollten. Folgen Sie uns in unserer Fotostrecke in die USA des 19. und 20. Jahrhunderts zu den Anfängen von Halloween.





