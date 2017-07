Pirelli-Kalender 2018: Mehr Fantasie statt nackter Haut

Auch in diesem Jahr dürfen wir uns über die beeindruckenden Bilder in dem neuen Kalender des italienischen Reifenherstellers Pirelli freuen. Dieses Mal wird jedoch weniger auf nackte Haut gesetzt, sondern auf Phantasie, denn die Models tauchen in die märchenhafte und mystische Welt von Alice im Wunderland ein. und auch die Besetzung überrascht. Erst zum zweiten Mal in der 50-Jährigen Geschichte des Kalenders sind alle Models schwarz. Der britische Modefotograf Tim Walker hat Stars wie Lupita Nyong'o, P Diddy, Naomi Campbell und Whoopie Goldberg abgelichtet, aber auch das südafrikanische Model Thando Hopa, die Albinismus hat. Selten wurde bei Pirelli Diversität so großgeschrieben. Tim Walker äußerte sich zu der Botschaft seines Projekts wie folgt: "Jedes Mädchen sollte ihr eigenes Märchen haben."

Jedoch sind die Kalenderexemplare wieder nur für ausgewählte Freunde des Unternehmens vorbestimmt, aber für uns gibt es diese traumhaften Einblicke.