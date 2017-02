So schön und doch so fern

Es ist schon schade, dass wir Menschen vermutlich 90 Prozent des Universums nicht beobachten können - weil unsere Technik dafür nicht gut genug ist. Denn allein das, was Teleskope wie Hubble seit vielen Jahren an Bildern liefern, macht Lust auf noch viel mehr Bilder aus dem All. Ein neuer, gewaltiger Bildband mit bislang unveröffentlichten Fotos feiert den Einblick in die Tiefen des Kosmos. in "Juwelen des Universums" kommt unsere Milchstraße als Panoramabild in voller Pracht zur Geltung, Monde aus unserem Sonnensystem, die aussehen wie gigantische Mineralien-Drusen, Gasformationen wie der berühmte Pferdekopfnebel und ganze Galaxien, die spektakulär auf Kollisionskurs sind.

Der Bildband "Juwelen des Universums" umfasst 200 Bilder und kostet 39,90 Euro