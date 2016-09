Es sind unglaubliche Geschichten, die über die Jahrhunderte in den verschiedensten Kulturkreisen dokumentiert wurden: Menschen, die oft schon in jungen Jahren entweder von ihren Eltern vernachlässigt, ausgesetzt oder zu Weisen wurden - und deshalb mit Tieren aufwuchsen und über längere Zeiträume lebten. Der nicht vorhandene oder mangelnde Kontakt zu Menschen führte zu einer teilweisen oder vollkommenen Verwilderung. Oft nahmen die Kinder Verhaltensweisen ihrer tierischen Vorbilder an: Sie bewegten sich auf allen Vieren, ernährten sich von rohem Fleisch und kommunizierten sogar mithilfe von Tiergeräuschen.

Die Geschichten erzählen von tragischen Schicksalen, bei denen Eltern ihre Kinder wegen psychischer oder physischer Einschränkungen von sich wiesen. Die Wildnis wurde zu ihrer neuen Heimat. Nur in den wenigsten dokumentierten Fällen, gelang es den Kindern, sich nach ihrer Zeit unter Tieren wieder vollständig an Menschen zu gewöhnen. Auch für Wissenschaftler sind diese überaus seltenen Fälle besonders interessant: Forscher haben versucht, anhand der Fälle neue Erkenntnisse zu den Ursprüngen der Sprache zu gewinnen.

"Als Mutter von zwei Kindern entsetzt und fasziniert"

In einem Fotoprojekt hat sich die Fotografin Julia Fullerton-Batten nun den kuriosesten Fällen gewidmet, diese recherchiert und bildlich nachgestellt. Mit ihrer Serie hat sie es unter die Finalisten der "Magnum Photography Awards 2016" geschafft. "Als Mutter von zwei Kindern war ich gleichzeitig entsetzt und fasziniert, als ich erstmals von Fällen verwilderter Kinder erfuhr", so Fullerton-Batten. Nach dem Unverständnis darüber, wie Eltern ihre Kinder vernachlässigen oder verlieren können, habe sie auch große Bewunderung für die "stärke" der Kinder empfunden, "ihr Leben in völliger Isolation und unter extremen Umständen zu meistern." Jeder einzelne Fall übersteige die Grenzen davon, was vorstellbar sei.

Fullerton-Batten verfolgt mit ihrem Projekt das Ziel, die tragischen Geschichten der Kinder mithilfe emotionaler Aufnahmen darzustellen. Hierbei sei es ihr jedoch nicht darum gegangen, die Fälle möglichst realistisch darzustellen, sondern vor allem die Gefühle und Handlungen der verwilderten Kinder widerzuspiegeln. Der stern zeigt nun Fullerton-Battens Interpretationen dieser kuriosen Fälle - und die dazugehörigen Geschichten.