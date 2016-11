Frank Willershäuser ist eigentlich Zahntechnikermeister, aber auch leidenschaftlicher Hobbyfotograf, der sich ungern in eine fotografische Schublade stecken lässt: "Die Vielfalt ist so groß und ich noch so neugierig auf Neues und Anderes in der Fotografie." Das einzige, das bei seinen Bildern auffällt, sind die vielen Selbstporträts. Wie das kommt? Aus Mangel an verfügbaren Models. Außerdem: "Man weiß halt selbst am besten, wie man es haben möchte."

Der gebürtige Hesse mag es unkompliziert und reduziert. Die meisten seiner Bilder entstehen - unter anderem aus Zeitmangel - in und um seinem Haus und bei Gassi-Spaziergängen in der Umgebung. Außerdem bearbeitet er seine Fotos nur minimal am Computer. Es mag es, mit einfachen Mitteln eine Lösung zu finden.

"Meine Fotografie soll unterhaltend, mal selbstironisch, selten mahnend oder still beobachtend sein", sagt er selbst, findet aber auch, dass Bilder ihren eigenen Stempel haben und nicht nur die vermeintliche Realität wiedergeben sollten.

Frank Willershäuser ist seit Januar 2006 Mitglied in der VIEW Fotocommunity und hat bereits 1556 Bilder auf seinem Profil hochgeladen.



Aber nun zu unserem fotografischen Interview:

So sah ich vor 25 Jahren aus

So sehe ich nach dem Aufwachen aus

In dieser Straße wohne ich

Diesen Einrichtungsgegenstand in meiner Wohnung finden viele Freunde seltsam

Meine große Leidenschaft (abgesehen von Fotografie)

Hier habe ich ein Gefühl festgehalten

Die kleinen Freuden des Lebens

Das entspannt mich

So etwas kann ich nicht

Meine große Schwäche

Ein Ort, an den ich immer wieder zurückkehre

An diesem Ort war ich eindeutig viel zu kurz und würde gerne zurückkehren

Wenn ich traurig bin, hilft

Das ist mir peinlich

Davon kann ich mich einfach nicht trennen

Weitere Fotos von Frank Willershäuser finden Sie in unserer VIEW Fotocommunity.





Sie würden auch gerne ein Fotointerview beantworten?

Dann melden Sie sich in unserer VIEW Fotocommunity an und laden ein paar repräsentative Fotos hoch. Danach können Sie uns eine E-Mail mit dem Betreff "Fotointerview" und dem Link zu Ihrem Profil an fotocommunity@stern.de schicken. Fügen Sie bitte fünf Beispielfotos an, die zeigen, wie sie die Fragen beantworten würden.

Wenn Sie in die engere Auswahl gekommen sind, meldet sich ein Redakteur bei Ihnen und Sie bekommen den kompletten Fragenkatalog zugeschickt.

Wir freuen uns auf spannende und interessante Vorschläge!