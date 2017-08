Der Berliner Fotograf Ralph Eckardt widmet sich mit Hingabe den abstrakten, fast surrealen Momenten des Lebens. Eine gekonnte Gratwanderung zwischen Fantasie und Realität.

Für unser Interview hat er elf Fragen beantwortet - mit Bildern statt Worten. Und beweist uns damit, wie kreativ und teilweise abstrakt diese Antworten sein können. "Meine Bilder sind eine Mischung aus Inszenierungen in Räumen, Gedanken und Visionen, kombiniert mit Landschaften und dem Wunsch, zu überraschen", sagt er. "Dabei ist mir kein Aufwand zu groß und kein Weg zu weit!"

Zwischen Wirklichkeit und Vorstellung



"Am liebsten fotografiere ich den Staub, den andere aufwirbeln", steht auf seiner Website. Dieses Zitat bringt seine Arbeit auf den Punkt. Ralph Eckardt ist ein Meister darin, die feinen Nuancen zwischen Wirklichkeit und Vorstellungskraft zu entdecken und bildlich einzufangen.

Seine Expertise ist in den unterschiedlichsten Bereichen gefragt. "Fotografie ist meine Leidenschaft und der Motor, Menschen, Gegenstände und die Natur in ihrem schönsten Licht erscheinen zu lassen", sagt Ralph Eckardt über seine Arbeit.



Dabei liegt ihm vor allem die Arbeit mit Menschen aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten am Herzen. Für sein aktuelles Kunstprojekt über psychosoziale Betreuung von Menschen mit Unterstützungsbedarf setzt er sich mit mit analoger Polaroid-Technik auseinander und fertigt Polaroids im Großformat an. Wenn er mal nicht fotografiert, verbringt er seine Freizeit am liebsten in der Natur.

Ralph Eckardt wurde 1962 in Hamburg geboren. Seit 2000 lebt und arbeitet er in Berlin als freier Fotograf. Neben Auftragsarbeiten bietet er außerdem Workshops, Seminare und Coachings für Fotografie-Begeisterte an.

Weitere Bilder von Ralph Eckardt finden Sie auch in unserer VIEW Fotocommunity.