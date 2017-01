Mehr als nur Trump-Wähler

Fotograf und Designer Robert Götzfried fuhr 2014 und 2015 jeweils den ganzen Sommer quer durch die USA - einmal von New York nach Memphis und das zweite Mal von Washington DC nach Nashville. Auf seinem Weg durch das Land traf der Bayer auf die Bevölkerung abseits der beliebten Großstädte und des Glamours, für den das Land steht.

"Ein verwittertes Abziehbild vergangener Zeiten"

Seine Serie "People of the South" zeigt "ein Amerika, das wie ein verwittertes Abziehbild von längst vergangen Zeiten übrig geblieben ist", erzählt der Diplom-Fotograf. Die Einwohner haben andere Prioritäten, als die Menschen aus den großen Städten des Landes: Konsum, Luxus und Digitalisierung spielen bei ihnen keine Rolle. Gemeinschaft ist den Leuten hier wichtig.



Sie leben ein einfaches Leben, und sind meist glücklich damit. "Von ständiger Erreichbarkeit ist keine Rede und viele Menschen, die ich getroffen habe haben keinen E-Mail-Account", erzählt Robert Götzfried. "Das schneidet einerseits vom Rest der Welt ab, sorgt aber andererseits für eine enorme Entschleunigung."

Mehr als Donald Trump

Die Menschen bleiben zwar gerne unter sich, haben den deutschen Fotografen bei seiner Reise allerdings sehr herzlich und hilfsbereit empfangen: "In den ländlichen Gegenden herrscht eine enorm konservative Haltung, die sich auch in der letzen Wahl widerspiegelte. Dennoch, die Südstaaten der USA sind mehr als Donald Trump und seine Anhänger, die für eine radikale Abgrenzung von allem Fremden stehen. Ich durfte eine Herzlichkeit und Wärme erleben wie selten zuvor in einem anderen Land."

Trotzdem ist es dem Fotografen wichtig, dass er mit seiner Arbeit nicht urteilt. "Ich will lediglich zeigen was ich erlebt habe und wie es sich ganz individuell für mich dargestellt hat", betont er.

Zahlreich prämierte Arbeiten

Die Porträt- und Streetlife-Fotografie ist erst seit kurzem die neue Leidenschaft von Robert Götzfried. Zuvor lag sein Fokus meist auf Architektur.

"Meine fotografischen Reihen zeichnen sich durch klare, konsistente Konzepte aus", sagt er über sein Portfolio. Nationale und internationale Zeitungen, sowie Online-Magazine berichteten bereits von seiner Arbeit; mit zahlreichen Ausstellungen und Preisen wurde er ausgezeichnet. 2015 hat er im Auftrag von Canon Europa die Serie "Looking Down on Munich" exklusiv fotografiert.

Weitere Bilder von Robert Götzfried finden Sie in unserer VIEW Fotocommunity.