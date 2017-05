Diese Kätzchen versüßen Ihnen garantiert den Tag

Schlechte Laune haben Sie nach dem Betrachten dieser Fotos garantiert nicht mehr. Flauschiges Fell und große Kulleraugen perfekt in Szene gesetzt - mehr braucht es nicht, um ein herzhaftes "Awww" hervorzurufen. Die Katzenfotografie von Sandra Schürmans ist fast zu süß, um wahr zu sein.

Die Berlinerin kommt beruflich eigentlich aus der Verwaltung, "jedoch war ich schon immer eher ein kreativer Mensch und so begann ich knipsend als Hobby, welches heute mein Beruf ist", sagt sie. "Mit Papierbergen und Aktenstaub konnte ich mich nie identifizieren."



Ihr fotografischer Schwerpunkt liegt in der Tierfotografie, doch auch Shootings mit Schwangeren, Neugeborenen, Familien oder bei Hochzeiten gehören zu ihrem Repertoire.



"Ich liebe was ich tu' und tu' was ich liebe"

Ihre erste Spiegelreflexkamera kaufte sie sich 2011 - eigentlich nur, um ihre eigenen Katzen hübsch fotografieren zu können. Dass sich aus dieser Anschaffung eine neue Berufung entwickeln würde, hätte sie nie gedacht. "Der Ehrgeiz, es besser zu machen, wuchs Schritt um Schritt und plötzlich war es mir möglich, das was ich mochte, in Bildern sprechen zu lassen", erzählt sie.

Etliche Verlage druckten ihre Fotos bereits in Kalendern, Büchern oder Zeitschriften ab. Sogar für die fotografische Gestaltung von Tierfutterverpackungen wurde sie schon gebucht. "Ich liebe was ich tu' und tu' was ich liebe", schwärmt sie. "Und genau das ermöglicht mir, meinen Traum zu leben und andere daran teilhaben zu lassen." Im letzten Jahr eröffnete Sarah Schürmans ihr eigenes Fotostudio, das ihr "viele neue Möglichkeiten eröffnet" und einen vollen Terminkalender beschert.

"Interaktionen - echt und ungestellt - ein offenes Lachen, ein verschmitztes Grinsen, ein Tränchen oder ein ungestümes Umhertollen, pure Lebensfreude in jedem Moment", das liebe sie, sagt Sarah Schürmans. Da spiele es dann auch keine Rolle ob Vier- oder Zweibeiner.

Weitere Bilder von Sandra Schürmans finden Sie auch in unserer VIEW Fotocommunity.