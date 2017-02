"Macht die Augen auf!"

Fotograf und Naturfreund Elmar Hauck hat für die Welt eine Botschaft: Macht endlich eure Augen auf! Er will die Menschen mit seiner Fotografie dazu bringen, genauer hinzuschauen, Neues zu entdecken. Sein Metier sind die scheinbar unscheinbaren Dinge des Lebens. Egal ob Blumen, Insekten, Früchte oder Gemüse - der gebürtige Franke weiß, wie man Dinge in das richtige Licht rückt.

Die Kunst in der Natur

Sein Antrieb bei seiner Arbeit mit den Stillleben ist das Sehen, das Finden und das Erfinden. Eines Tages beim Fotografieren, entdeckte er, wie viel Kunst in der Natur steckt. Seitdem ist es seine selbst auferlegte Aufgabe, diese Kunst in Fotos sichtbar zu machen. Seine Kamera sieht er als sein drittes Auge, das ihn zum Entdecker werden lässt.

Um sich selbst nicht thematisch einzuschränken, arbeitet Elmar Hauck am liebsten in Zyklen, bei denen er sich verschiedenen Bereichen der Fotografie zuwendet. Dabei entstehen oft aus seinen Arbeiten abstrakte Experimente. Sein fotografisches Wissen und Können eignete er sich autodidaktisch an.

Vom Abbild zum Bild

"Neben der Freude am Entdecken der alltäglichen Wunder in der Natur bin ich vor allem an kreativen Innovationen interessiert, das heißt neue Sichtweisen zu entwickeln", erzählt der Fotokünstler. "Dabei ist mir wichtig, vom Abbild zum Bild zu kommen. Der Prozess des fotografischen Abbildens muss also übergeführt werden in einen Akt des Bildens". Viele seiner Bilder wurden bereits in Fotokalendern veröffentlicht.

Der gelernte Schriftsetzer und Mediengestalter lebt heute als freischaffender Künstler im Taubertal und ist unter dem Pseudonym "mantani" unterwegs. Er ist verheiratet und hat vier Kinder.

