Vergesst das Duckface: Diese Selfies sind echte Kunst

In Zeiten, in denen Selbstporträts nur noch "Selfies" genannt werden, sind die Bilder von Katja Gehrung eine wahre Wohltat für die Augen. Schluss mit Spiegelfotos, Selfie-Stick und Duckface! Selbstaufnahmen können auch richtig kreativ sein, wie uns die Fotografin beweist. Wir baten sie zu unserem Fotointerview, bei dem die Fragen mit Bildern beantwortet werden.



Sie ist eine Meisterin der Selbstdarstellung. Mal skurril, mal verträumt. Um ihre Gefühle mit dieser skurrilen Atmosphäre in einem Bild zu verbinden, ist Katja Gehrung oft tagelang mit ihrer Kamera und einer "Wagenladung voll Requisiten" unterwegs. Es ist "kein Ort zu weit, kein Weg zu mühevoll, kein Tag zu heiß oder zu kalt, um das, was in ihrem Kopf ist, in Bilder zu verwandeln". Als Model nutzt sie - im Gegensatz zu vielen anderen Fotokünstlern - am liebsten sich selbst, "bewusst verfremdet".

Kombination von Raum, Licht und Idee



Ihre Inspiration nimmt die Fotografin oft aus den Orten selbst. Verlassene Gebäude, verwahrloste Industriewerke und ihre Maschinen, aber auch Möbelstücke oder Masken lassen in ihrem Kopf die ersten Ideen entstehen.



"Meine Bilder zeigen Zwischenstadien, skurrile Momente, die sich aus der Kombination von Raum, Licht und Idee ergeben", sagt sie über ihre Arbeit. "Sie machen Seelenstimmungen sichtbar, die durch Form, Farbe und ästhetischer Bildkomposition überhöht werden."

Katja Gehrung wurde 1969 in Stuttgart geboren. Ihre Fotografien sind deutschlandweit bei Kunstausstellungen gefragt. Aktuell sind ihre Arbeiten in der Ausstellung "Freiräume" in der Galerie "Hinz & Kunst" in Erlangen zu sehen.

