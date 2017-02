So haben Sie Schwimmbäder noch nie erlebt

"Was ich am Schwimmen so liebe, ist die Kraft des Wasser auf meiner Haut - eine Urkraft, die einen das Leben mit aller Wucht spüren lässt", erzählt Kerstin Kuntze. Die studierte Kommunikationsdesignerin war jahrelang als Artdirektorin in namhaften Agenturen tätig, bis sie sich 2000 entschloss ihre Leidenschaft, das Fotografieren, zum Beruf zu machen und fortan als professionelle Künstlerin zu arbeiten.

Mehr als nur Sportfotografie

Ihr Motto lautet: "... and most of it all it's about passion". Diese Liebe für ihre Arbeit spiegelt sich auch in ihren Fotos wider. Sie besitzt eine ganz besondere Art, das Schwimmen zu dokumentieren. Es ist mehr als nur Sportfotografie - ihre Bilder sind kleine und große Kunstwerke. Jedes für sich auf eine ganz besondere Art und Weise. Von zart bis brutal, von dynamisch bis meditativ.

"Meine Bilder sollen ergreifen, mitreißen, berühren - so wie das Wasser mich berührt", erzählt die begeisterte Schwimmerin. Sie schwimmt nahezu täglich mindestens drei Kilometer: "In den letzten drei Jahren kamen so über 2500 Kilometer zusammen."

Eine Hommage an das Leben

Kerstin Kuntze erschafft mir ihrer Fotografie ein Paralleluniversum aus abstrakten Formen und Körpern. "Eine Hommage an das Leben - an die Unendlichkeit, die ein Moment in sich tragen kann", sagt die Fotografin selbst über ihre Arbeit.

Ihre Bilder sind bereits in zahlreichen Zeitschriften und Online-Magazinen präsentiert worden und können außerdem in Kalender-, Leinwand- und Puzzleform käuflich erworben werden. Ihr nächstes großes Projekt ist ein Buch zu ihrer Fotoserie "Wasserlust".

Wer selbst gerne ein einzigartiges Unterwasser-Foto von sich haben möchte, kann übrigens die Fotografin für ein "Wasserlust"-Shooting buchen. "Viele Schwimmer, aber auch Familien freuen sich ein einzigartiger Teil dieser Bildwelt zu sein. Und ich freue mich immer wieder über die Begeisterung meiner Kunden", schwärmt die 51-Jährige.

