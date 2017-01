Lieblingsbilder aus der VIEW Fotocommunity 2016

Mein Foto auf stern.de

Wir suchen Ihre Bilder zur Veröffentlichung auf stern.de. Hier finden Sie alle Informationen zu den aktuellen Aktionen, für die Fotos eingereicht werden können. Egal ob von ganz unten aus der Fotokiste oder frisch geschossen. Hauptsache Ihre Fotografie passt zu uns.

stern.de sucht regelmäßig Fotos zu einem bestimmten Thema in Kooperation mit der VIEW Fotocommunity. Eine Auswahl der besten Ergebnisse präsentieren wir anschließend in einer Fotostrecke auf stern.de.

Wie kann man teilnehmen?

1. Registrierung

Falls Sie noch nicht in der VIEW-Fotocommunity registriert sind, ist dies Ihr erster Schritt. Unter www.view.stern.de bitte auf „Registrieren“ klicken, die Felder ausfüllen und den Sicherheitscode eingeben. Anschließend erreicht Sie eine E-Mail, deren Bestätigungslink Sie bitte anklicken.

2. Anmeldung

Jetzt ist es schon fast geschafft. Bitte melden Sie sich auf der nun erscheinenden Seite mit Ihrem Benutzernamen und dem Passwort an. Es erscheint Ihre Profilseite.

3. Bild hochladen

Rechts auf der Seite befindet sich ein roter Balken mit der Aufschrift „Bilder hochladen“. Nach einem Klick darauf werden Sie mit den Bilddaten, die Ihr Foto haben sollte, vertraut gemacht. Ein weiterer Klick auf „Bilder auswählen“ öffnet ein Ordnerfenster Ihres Computers in dem Sie bitte das Foto für die Aktion „stern-Schlagwort“ auswählen. Wichtig: Es muss unbedingt das korrekte Schlagwort in die Zeile „Schlagwörter“ eingefügt werden, eine passende Rubrik ausgewählt sein und unter „Sichtbarkeit“ die Einstellung „öffentlich“ stehen. Es wäre schön, wenn Sie in "Beschreibung" ein paar Worte zu Ihrem Bild verlieren. Das können ein paar Gedanken zur Bildentstehung oder zum Bildinhalt sein.

Am Ende bitte auf „Bilder hochladen“ klicken und es ist vollbracht.

