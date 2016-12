Frankreichs Präsident Francois Hollande tritt bei der Wahl im kommenden Jahr nicht mehr als Kandidat an. Der Sozialist zieht damit Konsequenzen aus dem Unmut der Bürger über seine Politik. Das Risiko sei zu groß, dass ihm bei einer Kandidatur die notwendige Unterstützung verwehrt bleibe, sagte Hollande am Donnerstagabend in einer Fernseh-Ansprache. Zum ersten Mal seit fast 60 Jahren verzichtet in Frankreich ein amtierender Staatschef darauf, sich um eine zweite Amtszeit zu bemühen. Hollande ist Umfragen zufolge so unbeliebt wie keiner seiner Vorgänger. Viele seiner Landsleute werfen dem 62-Jährigen Zögerlichkeit und Inkonsequenz vor. Zudem machen sie ihn für die Wirtschaftsflaute und hohe Arbeitslosigkeit mit verantwortlich. In Paris reagierten Bürger am Donnerstagabend wenig überrascht auf Hollandes Entscheidung. "Ich glaube, es war richtig, das zu tun. Ich habe ihn damals gewählt, ich gehöre zu den Enttäuschten und glaube, dass wir jetzt frisches Blut und einen Wechsel brauchen." "Wenn man sich seinen Ruf anschaut, der am Boden liegt, seit er Präsident ist, hätte die Linke mit ihm sicher verloren." Hollandes Verzicht mischt die Karten in seinem linken Lager neu. So hat bereits Hollandes früherer Wirtschaftsminister Arnaud Montebourg Interesse bekundet, bei der Kandidatenkür im Januar seinen Hut in den Ring zu werfen. Hollande habe eine mutige Entscheidung getroffen, sagte Montebourg am Donnerstag im südfranzösischen Pau. "Es war eine weise, klarsichtige und höchst respektable Entscheidung. Sie erlaubt es der Linken, sich auf die Zukunft vorzubereiten." Auch andere ehemalige Kabinettsmitglieder haben sich als Kandidaten ins Gespräch gebracht. Allerdings hat die tief gespaltene Regierungspartei laut Umfragen kaum Chancen, über die erste Wahlrunde am 23. April hinauszukommen - egal mit welchem Kandidaten.