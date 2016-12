Zum 22. Mal hat der Entertainer Frank Zander (74) Obdachlose zum Weihnachtsessen eingeladen. Rund 3000 Wohnungslose feierten am Montag mit Zander im Neuköllner Hotel Estrel bei bester Stimmung und Gänsebraten.

Unterstützt wird Zander bei seiner Weihnachtsaktion traditionell von Sponsoren und anderen Prominenten. In diesem Jahr haben die Sänger Marianne Rosenberg und Lou Bega sowie Schauspieler Sven Martinek und Boxlegende Axel Schulz die Bedürftigen bewirtet. Axel Schulz als einer der langjährigen Teilnehmer verteilte Autogramme und schwärmte: «Das ist immer eine tolle Stimmung hier und man ist einfach näher am Menschen dran.»

Auch Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) legte eine Schürze an und bediente die Gäste. Als erster Senatschef auf der jährlich stattfindenden Veranstaltung lobte er das Engagement Frank Zanders: «Ich freue mich, dass er so vielen Menschen helfen kann.» Der neue Vorsitzende der europäischen Linken Gregor Gysi servierte ebenfalls Gänsebraten. Er äußerte sich kritisch zu Zwangsräumungen, die zu Obdachlosigkeit führten. «Ich finde, dass es Räumungen nur in andere Wohnungen geben darf und nicht auf die Straße», forderte Gysi.

Zubereitet wurden die Gänsebraten wie immer von Köchen aus acht Berliner Hotels. Vor dem Eingang verteilten verschiedene Organisationen Geschenke an die Obdachlosen.