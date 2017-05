500(!) Kilo Gemüse landen hier im Kochtopf statt auf der Müllkippe

Gemeinsam haben Freiwillige in Los Angeles ein Mahl für mehrere Tausend Menschen zubereitet, das aus Lebensmitteln bestand, die sonst auf dem Müll gelandet wären. Über 500 Kilogramm Gemüse wurden zunächst gewaschen und geschnippelt, um dann in einem traditionellen mexikanischen Eintopf zu landen. Am Donnerstag durften sich Passanten über eine Gratis-Portion Pozole freuen. Veranstaltet hatte das Mahl die Nonprofit-Organisation Feedback, die sich für weniger weggeworfene Lebensmittel einsetzt. Dominika Jarosc. DOMINIKA JAROSC (PRONOUNCED: YAR-osh), HEAD OF PROGRAMS AT FEEDBACK, WHO ORGANIZED THE EVENT "Vor zehn Jahren dachte man noch, bei verschwendetem Essen geht es darum, in Mülltonnen rumzukriechen. Aber wir sprechen hier von frischen und leckeren Lebensmitteln, die schon in der Produktion aussortiert werden. Die Schuld auf wählerische Verbraucher abzuschieben, ist zu einfach. Es gibt eine in den USA und weltweit wachsende Nachfrage nach weniger perfektem Obst und Gemüse." Ein Teil der Zutaten stammte auch aus einem kleinen Hinterhof-Garten im Stadteil Compton, den Alma Backyard Farms. Hätte man hier zwischen einer Kirche und einer Schule nichts angebaut, wäre die Fläche verwahrlost, und im übertragenen Sinne ebenfalls auf dem Müll gelandet, erklären die Macher.