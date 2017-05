Heiß und feurig: Dieser Snack wird einem brennend in den Mund geschoben

Frisches Essen mag man gerne heiß. Und dass die Inter ein Faible für feuriges Essen haben, ist auch nicht neu. Aber an diesem Stand bekommt "heiß und feurig" noch einmal eine andere Bedeutung. "Fire Paan" nennt sich der Leckerbissen, den es hier zu kaufen gibt. "es macht solchen Spaß das zu essen. Die Leute lieben es. Man nimmt das Feuer in den Mund, das ist aufregend." "Paan" gilt als gesunde Delikatesse, bestehend aus Mukhwas, das ist eine bunte Süßigkeit, getrockneten Früchten, Kautabak, Kardamom, Koriander, Zimt und Zucker. In die Betelpfefferblätter werden die Zutaten eingewickelt, erklärt dieser begeisterte Kunde. Dann wird das Paan angezündet und vom Koch persönlich mit Schwung in den Mund serviert. Pradhuman Shukla's Familie hat den feurigen traditionellen Snack damit neu erfunden. "Super lecker!" Seit über 20 Jahren betreibt die Familie den Street Food Stand in Neu Delhi. "Wir wissen, dass es nicht gefährlich ist, da wir es oft genug an uns selbst getestet haben. Wäre es zu gefährlich, würden wir es nicht machen. Zunächst haben die Leute immer Angst, sie sagen 'Was soll das Feuer?', aber dann probieren sie es aus und lächeln danach. Und dann sagen sie etwas wie: 'Stimmt, das Paan schmeckt ganz normal und gut.'" Mit seinem Laden hat der 31-Jährige großen Erfolg. Bis zu 100 Paans am Tag verkauft er.