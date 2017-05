Burger King verärgert den König von Belgien

Wäre dieser Spaß auf Kosten der englischen Queen gegangen, hieße es wohl, diese sei darüber "not amused". Doch auch der belgische König versteht offenbar keinen Spaß. Grund ist eine Online-Werbekampagne der US-Fastfoodkette Burger King, die kurz vor der Eröffnung ihrer ersten Filiale in Belgien steht. Darin ruft der Burger-Riese auf, sich zwischen König Philippe und dem "King des Burgers" zu entscheiden.

Entscheidet man sich dann für das belgische Staatsoberhaupt, erscheint die Frage. "Bist du sicher, dass du König Philippe Treue schwören willst? Er ist nicht derjenige, der dir Fritten macht". Bebildert wird dies auf der einen Seite mit einem Porträt des Königs im Profil im Comic-Style und auf der anderen Seite mit einem Hamburger.

Burger King eröffnet erste Filiale in Belgien

Das belgische Könighaus reagiert ziemlich aufgebracht. "Die Verwendung des Bildes des Königs bedarf einer Erlaubnis", hob der Palast in einer Stellungnahme hervor. "In diesem konkreten Fall wurde keine Anfrage an uns gerichtet", sagte Palastsprecher Emmanuel de Bauw der Nachrichtenagentur AFP. Und da es sich um eine Verwendung zu kommerziellen Zwecken handele, wäre eine Autorisierung verweigert worden. "Wir missbilligen diese Vorgehensweise", sagte der Palastsprecher. Auf die Frage nach möglichen juristischen Schritten antwortete er, der Palast werde zunächst Kontakt zu Burger King aufnehmen.

Und das tat er dann auch. Wie die belgische Zeitung "De Morgen" berichtet, hat der Palast inzwischen das Gespräch gesucht, um seine "Unzufriedenheit mit dieser Arbeitsweise zum Ausdruck zu bringen", heißt es. Einzeilheiten wurden jedoch nicht bekannt. Die Burger-Kette spricht von einem "herzlichen und konstruktiven" Gespräch.



Burger King hat in Belgien die Filialen der Imbisskette Quick aufgekauft. Ende Juni eröffnet das US-Unternehmen in Antwerpen ihre erste Filiale in Belgien.